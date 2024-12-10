«Поехали 2024»: вездеходы, мотоциклы и техника для путешествий

Начало зимы — уже традиционное время для выставок «Поехали», «Вездеходер» и «Мотозима». В двух павильонах московского «Экспоцентра» на Красной Пресне разместилась обширная экспозиция, представленная российскими и иностранными компаниями: всевозможный транспорт повышенной проходимости и техника для активного отдыха в любое время года.
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