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В Николаевской области нанесён удар по производственному комплексу PepsiCo — Forbes Ukraine (ФОТО, ВИДЕО)

В Николаевской области нанесён удар по производственному комплексу PepsiCo — Forbes Ukraine (ФОТО, ВИДЕО)

По данным компании, удар по предприятию, где выпускают Pepsi и Lipton Ice Tea, был нанесён 29 августа.

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