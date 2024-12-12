Глава СК России запросил доклад по информации о гибели мужчины при падении с высоты в Красноярском крае

В публичном пространстве получила широкое распространение видеозапись падения из окна многоэтажного здания в городе Красноярске мужчины, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
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