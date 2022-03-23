"Жестокий удар кармы": 3 знака зодиака раздавит могучий молот перемен под конец марта

Астрологи определили знаки зодиака, которых раздавит могучий молот перемен под конец марта. Представители трех созвездий рискуют получить жестокие уроки кармы в ближайшие дни.
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