Эксперт рассказал, когда россияне почувствуют подорожание автомобилей

Резкого скачка цен, по мнению специалистов, ждать не следует В перспективе нескольких месяцев после повышения ставки утильсбора ожидается рост цен на автомобили, о чем сообщил генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский.
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