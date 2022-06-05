ВСУ готовят покушение: Зеленский усилил охрану

Как пишет Кива в своём Telegram-канале, Зеленский опасается покушения с двух сторон. "Внутри командования ВСУ всё больше сейчас говорят о неадекватности президента и безумных решениях, приводящих к гибели армии и Украины в целом", - уточнил Кива.