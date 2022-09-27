В стандартном режиме: Финальный день референдума на Донбассе проходит на участках для голосования

В стандартном режиме: Финальный день референдума на Донбассе проходит на участках для голосования

Финальный день референдума на Донбассе, в отличие от четырех предыдущих, проходит на специально выделенных участках для голосования, то есть в стандартном режиме.

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