Прокуратура ужесточила срок за хищение грантов в 54 млн рублей

В Ставропольском крае после апелляции прокуратуры суд ужесточил приговор участникам группы, похитившей более 54 млн рублей через гранты на семейные фермы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Зачем ВСУ ударили...
- L Прокуратура потре...
- Политический тяже...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым