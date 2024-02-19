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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Большой прорыв за два года». Образование в Севастополе кардинально поменялось

«Большой прорыв за два года». Образование в Севастополе кардинально поменялось

Губернатор Севастополя, глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование» Михаил Развожаев рассказал, что Севастополь за последние два года сделал большой прорыв в улучшении инфраструктуры сферы образования.

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