«Большой прорыв за два года». Образование в Севастополе кардинально поменялось

Губернатор Севастополя, глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование» Михаил Развожаев рассказал, что Севастополь за последние два года сделал большой прорыв в улучшении инфраструктуры сферы образования.
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