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Регионы России

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обрушения жилого дома на Большой Зелениной

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обрушения жилого дома на Большой Зелениной

После ночного обрушения жилого дома на улице Большая Зеленина в Петроградском районе, где ранее проводился капитальный ремонт, следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении ремонтных работ.

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