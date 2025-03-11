На месте бывших промзон в СВАО возведут современные кварталы

Участки 12 устаревших территорий начали развивать по программе КРТ В 2024 году столица впервые начала реорганизацию участков 12 бывших промзон, расположенных в частности и в районах СВАО, по программе комплексного развития территорий.
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