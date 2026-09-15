МИД РФ призвал западных политиков трезво оценивать риски поездок на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не может гарантировать безопасность таких визитов, поскольку киевский режим использует западных деятелей как "живой щит" для прикрытия военных эшелонов.
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