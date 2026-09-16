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Терапевт Кондрахин предупредил об опасных осложнениях затяжного насморка

Терапевт Кондрахин предупредил об опасных осложнениях затяжного насморка

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат экономических наук Андрей Кондрахин рассказал, что осложнением затянувшегося насморка может стать фронтит — воспаление лобных пазух.

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