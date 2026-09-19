Продолжается мощная кибератака на платформу электронного голосования в Москве

На московскую платформу электронного голосования продолжается мощная кибератака. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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