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Первое заседание Госдумы девятого созыва пройдет до 19 октября

Первое заседание Госдумы девятого созыва пройдет до 19 октября

По закону заседание должно состояться на тридцатый день после избрания, но президент может созвать депутатов раньше — как это уже бывало в предыдущие годы.

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