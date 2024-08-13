В России к 1 сентября могут создать типовые букеты по фиксированной цене

С инициативой выступит председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил организовать мониторинг с целью предотвращения необоснованного завышения цен на цветы перед 1 сентября, а также призвал выпустить рекомендации для региональных продавцов с предложением о создании типовых букетов с фиксированной ценой.
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