Русские "Грады" нанесли удар по живой силе ВСУ и складам с боеприпасами

Расчёты "Града" ударили по складам и живой силе ВСУ на Донецком направленииРасчёты "Града" 1-го армейского корпуса ударили по живой силе и складам с боеприпасами украинских войск, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
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