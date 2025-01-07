Как "Первый" канал дал звонкую "пощёчину" ребятам в форме в Новогоднем шоу и за кого он держит нас-зрителей

Вот уже который день в Сети не утихают разговоры о репертуаре Новогодних эфиров. Глядя на то, что нам показывают центральные каналы в эти праздничные дни, задаёшься вопросом: А кто-то там вообще в курсе, чего хочет сам зритель? Или на мнение аудитории всем глубоко наплевать? Коллаж автора Передачи и шоу, выходящие на "Первом" канале, уже давно не приносят большинству зрителей ни радости, ни какого-либо удовольствия.