Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Как "Первый" канал дал звонкую "пощёчину" ребятам в форме в Новогоднем шоу и за кого он держит нас-зрителей

Как "Первый" канал дал звонкую "пощёчину" ребятам в форме в Новогоднем шоу и за кого он держит нас-зрителей

    Вот уже который день в Сети не утихают разговоры о репертуаре Новогодних эфиров. Глядя на то, что нам показывают центральные каналы в эти праздничные дни, задаёшься вопросом: А кто-то там вообще в курсе, чего хочет сам зритель? Или на мнение аудитории всем глубоко наплевать? Коллаж автора Передачи и шоу, выходящие на "Первом" канале, уже давно не приносят большинству зрителей ни радости, ни какого-либо удовольствия.

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Комментарии
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с
сергей
Я вообще не смотрю первый канал. Смотреть нечего. Я приверженец НТВ ,РенТВ, Победа , День Победы., Мужское кино и тд.
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3 час.
Nina Данилова
Первый не смотрю и смотреть не буду ,пока там Эрнест,лишить всех дотаций из бюджета
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3 час.
Анатолий протасевич
гнать сраной метлой этого предателя -эрнеста -просто позор  стране от такого руководителя.
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1 час.

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