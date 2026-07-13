FT: Евросоюз увеличил на 18% импорт сжиженного природного газа с "Ямал СПГ"

Европейский союз в первой половине текущего года приобрел рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) с крупнотоннажного завода "Ямал СПГ", что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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