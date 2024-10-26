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"Почему Генштаб не сделал выводов": Юрий Подоляка задал острый вопрос. Военные эксперты ответили, не забыв о госизмене и халатности

"Почему Генштаб не сделал выводов": Юрий Подоляка задал острый вопрос. Военные эксперты ответили, не забыв о госизмене и халатности

С момента начала вторжения ВСУ в Курскую область прошло уже три месяца. И до сих пор многие вопросы, связанные с этой ситуацией, остаются без ответа.

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Комментарии
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Александр Ширай
Представим себе, что некто озаботился обороной Курской области до наступления ВСУ. Ему бы пришлось требовать силы и деньги. В итоге противник, увидев, что его ждут, мог отказаться от этого плана. Тому, же кто готовил БЫ оборону и предотвратил прорыв - никаких почестей не было бы, только проблемы, отчётность. Эту роль мало кто захотел бы исполнять - это как наказание.  А в это время другие будут зарабатывать награды на ЛБС. Устроить ловушку для ВСУ, чтобы ослабить фронт было бы сложно, поскольку на них работает разведка НАТО.  Я просто о том, что мотивация может быть разной.
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