"Почему Генштаб не сделал выводов": Юрий Подоляка задал острый вопрос. Военные эксперты ответили, не забыв о госизмене и халатности

Александр Ширай

Представим себе, что некто озаботился обороной Курской области до наступления ВСУ. Ему бы пришлось требовать силы и деньги. В итоге противник, увидев, что его ждут, мог отказаться от этого плана. Тому, же кто готовил БЫ оборону и предотвратил прорыв - никаких почестей не было бы, только проблемы, отчётность. Эту роль мало кто захотел бы исполнять - это как наказание. А в это время другие будут зарабатывать награды на ЛБС. Устроить ловушку для ВСУ, чтобы ослабить фронт было бы сложно, поскольку на них работает разведка НАТО. Я просто о том, что мотивация может быть разной.