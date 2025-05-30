"Дышит сам": что известно о состоянии детей, пострадавших от поножовщины в Байкальске

В правительстве региона опровергли слухи о том, что одного подростка ввели в искусственную кому.Власти Иркутской области, где в Байкальске произошла трагедия с гибелью пятерых подростков, рассказали о состоянии четверых пострадавших детей.
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