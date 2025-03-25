Китай отверг обвинения в планировании вмешательства в выборы в Канаде

Пекин отверг обвинения в планировании вмешательства в выборы в Канаде. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь, передает ТАСС.
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