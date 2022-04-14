Полицейские в Магадане в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» встретились со студентами Горно-строительного колледжа

Сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Магаданской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» встретились со студентами Горно-строительного колледжа в городе Магадане.

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