Эргин Атаман о судействе и поведении болельщиков во 2-м матче: «Это не спорт. Это цирк»

«Для начала, я хотел бы сказать, что это не спорт. Это цирк. И здесь, на площадке, на баскетбольной арене, никто не имеет права посылать мою страну, понятно? Они могут послать меня, они могут послать «Панатинаикос», но никто не имеет права посылать Турцию, понятно? За это я получил второй технический фол.