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Царьград

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Кроме Михалкова, никто этого не сказал: Превращение герба России в "цыплёнка табака"

Кроме Михалкова, никто этого не сказал: Превращение герба России в "цыплёнка табака"

Кроме Никиты Михалкова, вслух с высоких трибун никто этого не сказал. Превращение герба России в "цыплёнка табака" состоялось не где-нибудь, а в Кремле.

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