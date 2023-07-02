Военное обозрение

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  • Silver Kont
    Да выдадут им всем скоро губозакаточные машинки, и дело закончится по тихому...Командующий ВМСУ ...
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Проект реактивной системы залпового огня GMARS от Lockheed Martin / Rheinmetall

Проект реактивной системы залпового огня GMARS от Lockheed Martin / Rheinmetall

Проектный облик РСЗО GMARS Сухопутные войска Германии в средней перспективе планируют обновить парк своей реактивной артиллерии.

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