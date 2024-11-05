НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Украинцы отправляют жителям освобожденных курских деревень сообщения с угрозами

Украинцы отправляют жителям освобожденных курских деревень сообщения с угрозами

Одному из мужчин поступило сообщение с украинского номера со словами: «Жди в гости». Люди уже было начали паниковать, но российские военные успокаивают: такие сообщения - лишь жалкая попытка врага как-то воздействовать на курян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх