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Нижегородская правда

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Почти 2 млн рублей отдала аферистам нижегородка под угрозой лишения жилья

Почти двух миллионов рублей лишилась 73-летняя жительница Балахнинского округа. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, началось с того, что пенсионерка получила в мессенджере приглашение якобы вступить в общедомовой чат.

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