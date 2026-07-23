Почти 2 млн рублей отдала аферистам нижегородка под угрозой лишения жилья

Почти двух миллионов рублей лишилась 73-летняя жительница Балахнинского округа. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, началось с того, что пенсионерка получила в мессенджере приглашение якобы вступить в общедомовой чат.
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