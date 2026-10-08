Скидка до 551 тыс. рублей: в России резко подешевели отечественные кроссоверы Evolute i-Space и Evolute i-Joy

Максимальная скидка — на полноприводный Evolute i-Space Российская марка Evolute объявила новые скидки на популярные модели — электрический кроссовер i-Joy и гибридный i-Space.
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