Столичные школьники могут пройти стажировку в союзах журналистов Москвы и России

Пять лет назад в московских школах открылись предпринимательские и медиа классы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
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