Авиация группировки войск «Юг» поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

Руководитель пресс-центра Южной группировки ВС РФ Георгий Минесашвили поделился информацией о том, что российская авиация смогла нанести удар по технике ВСУ и живой силе противника в двадцати пяти районах.
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