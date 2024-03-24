Вулин: Запад надеется привести в Сербии к власти прозападных политиков

Запад надеется привести к власти в Сербии прозападных политиков. Об этом в интервью с РИА Новости сообщил бывший глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин.
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