Обрушение моста в Джанкойском районе. Что известно на данный момент:• вечером глава администрации района сообщила, что обрушился автомобильный мост на дороге Джанкой –Маслово;• позже в МЧС России уточнили, что мост, на котором в момент происшествия находились легковушка и грузовик, рухнул над ж/д-полотном;• спасатели вытащил.