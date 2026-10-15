Фото: Legion-media / COLLECTION CHRISTOPHEL Хоррор «Синистер» режиссёра Скотта Дерриксона вновь признали самым страшным фильмом по результатам британского эксперимента Science of Scare.
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