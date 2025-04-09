Утро в Липецкой области началось с анонимных угроз о взрыве в колледже

В городе Лебедянь Липецкой области проводится очередная проверка в связи с угрозой теракта. Напомним, что в последние дни, анонимные злоумышленники досаждают жителям Липецка и других крупных городов нашего региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии