ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА МАГАЗИНА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. (Вид 5)

Интерьер торгового зала магазина женской одежды. 3D план. Этот интерьер будто балансирует на грани театра и галереи — в нём архитектура становится сценой, а одежда — экспонатами, достойными отдельного внимания.
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