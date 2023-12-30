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Иностранные студенты НГТУ рассказали о своих новогодних кулинарных традициях

Иностранные студенты НГТУ рассказали о своих новогодних кулинарных традициях

В новосибирском вузе проходят обучение десятки студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.Студенты НГТУ, которые приехали в Сибирь из-за рубежа, чтобы получить качественное образование, рассказали, как празднуют Новый год у них на родине.

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