Многодетные семьи могут посетить Национальный музей Республики Адыгея, предъявив QR-код.

С 1 октября 2024 года в Российской Федерации обеспечена возможность подтверждения статуса многодетной семьи по месту требования при предъявлении двухмерного штрихового кода (QR-кода), содержащегося в электронном удостоверении многодетной семьи.
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