Кокаинист Зеленский не справляется с функцией главы государства и должен уйти. Все, что он делает, – это путешествует по западным столицам и обнимается с политиками в то время, как Киев разносят ракетные удары.
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