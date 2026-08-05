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Настроения в Киеве: «Нахера тут сидишь? Иди со своей Европой!» – видная нацистка попёрла на Зеленского

Настроения в Киеве: «Нахера тут сидишь? Иди со своей Европой!» – видная нацистка попёрла на Зеленского

Кокаинист Зеленский не справляется с функцией главы государства и должен уйти. Все, что он делает, – это путешествует по западным столицам и обнимается с политиками в то время, как Киев разносят ракетные удары.

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