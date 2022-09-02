Вице-мэр Ракова: Москва открыла возможность частным и федеральным клиникам передавать информацию об отсутствии ребенка по болезни в школы и детсады автоматически

Родителям теперь не нужно уведомлять школу о болезни ребенка Сегодня заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова уведомила о том, что теперь медучреждения столицы могут передавать электронные справки о болезни ребенка в городские детские сады и школы.
Родителям теперь не нужно уведомлять школу о болезни ребенка Сегодня заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова уведомила о том, что теперь медучреждения столицы могут передавать электронные справки о болезни ребенка в городские детские сады и школы.
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