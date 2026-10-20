Депутаты городской думы Челябинска рассмотрят 27 октября проект реорганизации структурных подразделений мэрии, предусматривающий слияние управлений по делам молодежи и по физкультуре и спорту в один комитет, а также передачу управления наружной рекламы в состав КУИиЗО.