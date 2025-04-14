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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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«Украина будет разделена на три части»

«Украина будет разделена на три части»

По итогам специальной операции Украина будет разделена на три части: территория под контролем России, буферная зона и районы под западным протекторатом.

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