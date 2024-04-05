Для чего нужен витамин D. Тест

Витамин D важен он для иммунной системы. Приведите свою иммунную систему в порядок! - Витамин D поддерживает работу иммунной системы, контролирует метаболизм костей, улучшает взаимодействие между мышцами и нервами и поддерживает другие важные функции организма.
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