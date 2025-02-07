Жена заразилась хламидиозом после 10 лет брака и нашла необычное объяснение

Терапевт Дональд Грант оценил опасность заразиться хламидиозом через общие секс-игрушки. Об этом он рассказал, комментируя жалобу одного мужчины на форуме Reddit, жена которого подхватила ЗППП спустя 10 лет брака и нашла этому необычное объяснение.
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