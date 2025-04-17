Человек, создавший «Чайку» и «Буран», но ставший известным благодаря «ГАЗели»: история Владимира Носакова

С чего начинается увлечение мальчишки автомобилями? Правильно: с автомобиля. У отца Владимира Никитича, офицера, служившего в Томске, был полученный по ленд-лизу служебный Chevrolet Fleetmaster, переведенный по причине износа на победовский ход.
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