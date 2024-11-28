В России планируют запустить расширенный реестр гостиниц

В 2025 году в России планируется запустить расширенный реестр средств размещения, который будет включать не только традиционные гостиницы и отели, но и другие типы объектов, такие как модульные гостиницы и глэмпинги.
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