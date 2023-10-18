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Песков: Путин и Си Цзиньпин пообщаются с глазу на глаз за чаепитием

Песков: Путин и Си Цзиньпин пообщаются с глазу на глаз за чаепитием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за обедом, затем будет чаепитие, где они пообщаются тет-а-тет, передает РИА Новости.

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