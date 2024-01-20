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«Дуэль между танками может обернуться их провалом»: в испанской прессе назвали причину отсутствия на поле боя ОБТ «Армата» и Abrams

«Дуэль между танками может обернуться их провалом»: в испанской прессе назвали причину отсутствия на поле боя ОБТ «Армата» и Abrams

Местность Украины с большими степными равнинами очень удобна для применения бронетехники. Однако чернозем в зависимости от метеорологических условий может стать ловушкой для всех типов машин, особенно для более тяжелых, таких как танки.

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