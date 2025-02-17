Царьград
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Царьград

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Царьград: США использовали климатическое оружие, что привело к его запрету

Царьград: США использовали климатическое оружие, что привело к его запрету

Американские военные применяли управление климатом против партизан во Вьетнаме.Об историческом факте применения климатического оружия во время войны во Вьетнаме напомнил "Царьград".

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