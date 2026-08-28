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Они росли совсем не так, как большинство россиян: где учились дети советских и российских дипломатов

Они росли совсем не так, как большинство россиян: где учились дети советских и российских дипломатов

Ребёнок дипломата мог жить в Нью-Йорке, а учиться по советской программе. В Пекине — утром ходить на занятия в школу при посольстве, а затем знакомиться с китайской системой.

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